نسب إشغال فنادق «روتانا» ترتفع إلى 65% في الإمارات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «روتانا» لإدارة الفنادق عن استمرار ارتفاع نسب الإشغال في فنادقها ومنتجعاتها، مؤكدة تسجيل محفظة الشركة في الإمارات معدل إشغال بنسب تراوح بين 60 و65% خلال عُطَل نهاية الأسبوع خلال يوليو الماضي.

وأضافت في بيان أمس، أن بين 5 و6% من حجوزات فنادقها بالإمارات تمت من قبل مسافرين دوليين، متوقعة ارتفاع النسبة مع استئناف الرحلات الدولية تدريجياً، مع تأكيدها على مرونة وجاهزية قطاع الضيافة في الدولة.

وأفادت الشركة بأن أنماط الإشغال في فنادقها تشير إلى أن الأجنحة والفلل هي الخيار المفضل للإقامة نظراً لحجمها وخصوصيتها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«روتانا»، غاي هاتشينسون، إن قطاع الضيافة بدأ المرحلة التالية من تعافيه، حيث استعيدت الثقة بالسفر الداخلي للضيوف، ليستمتعوا بإجازتهم محلياً.

غاي هاتشينسون:

«قطاع الضيافة بدأ المرحلة التالية من تعافيه، واستعيدت الثقة بالسفر الداخلي».

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