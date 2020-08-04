المصدر: إعداد: أزاد عيشو

وثيقة التأمين ضد الحريق تغطي مخاطر الخسائر، أو الأضرار الناجمة عن الحرائق والأخطار المرافقة، بما في ذلك الإضافية التي قد تختلف من وثيقة تأمين إلى أخرى.

وتختلف التعويضات أيضاً، وهي في العموم تكون في مقابل خسارة الأرباح مع انقطاع الأعمال وفقدان الإيجار، فضلاً عن المسؤولية القانونية لطرف ثالث، بما في ذلك مسؤولية الملاك تجاه المستأجرين، ومسؤولية المستأجرين تجاه الملاك، والأضرار المتعمّدة مثل السرقة المصحوبة باقتحام المبنى المؤمّن عليه، ونفقات إزالة الحطام بعد الخسائر أو الأضرار التي لحقت بممتلكات المؤمّن عليه، ورسوم الاستشارات الهندسية والقانونية والأضرار، والخسائر المباشرة وغير المباشرة للممتلكات المجاورة. وقد تستند الوثيقة الى قيم الممتلكات الفعلية بالنسبة للمباني، شاملة جميع التركيبات الثابتة والمحتويات التي تمثل الأثاث والأجهزة المنزلية والأمتعة الأخرى، فضلاً عن البضائع. ويمكن تصميم منتجات تلبي احتياجات كل متعامل وفقاً لمتطلباته.

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