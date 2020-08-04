المصدر: إعداد: أزاد عيشو

هو أحد سبل جمع الأموال، ويُستخدم لتمويل المشروعات أو الشركات الجديدة، من خلال جمع مساهمات صغيرة من عدد كبير من المستثمرين.

يتواصل روّاد الأعمال مع المستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع والمنتديات الخاصة بالتمويل الجماعي، وتقدّم هذه المنصّات لمؤسسي هذه الشركات فرصة عرض فكرة المشروع والترويج لها.

ويعرف البنك الدولي التمويل الجماعي بأنه وسيلة ممكّنة عبر الإنترنت للشركات أو المؤسسات الأخرى لجمع الأموال، تراوح قيمتها عادة من 1000 دولار إلى مليون دولار في شكل تبرعات أو استثمارات من أفراد، كما أنه مصطلح شامل يصف استخدام مبالغ صغيرة من المال، يتم الحصول عليها من عدد كبير من الأفراد أو المنظمات، لجمع الأموال لمشروع أو قرض تجاري شخصي أو تمويل احتياجات أخرى من خلال منصات إلكترونية قائمة.

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