«دبي للاستثمار» تحقق 205 ملايين درهم أرباحاً صافية خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دبي للاستثمار عن تحقيق أرباح صافية بلغت 205 ملايين درهم للفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، مقارنة بـ353 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الأرباح الصافية بشكل رئيس إلى المكاسب التي تحققت مرة واحدة من عملية استحواذ في الفترة السابقة، فضلاً عن تأثير جائحة «كوفيد-19».

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار»، خالد بن كلبان، إن نتائج النصف الأول من عام 2020 تشير إلى تمتع «دبي للاستثمار» بدرجة كافية من المرونة خلال هذه الأوقات غير المسبوقة والصعبة.

وأضاف: «لقد كانت استثمارات الشركة الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات، ونموذج أعمالها القوي، من العوامل الرئيسة في مواجهة تداعيات تفشي جائحة (كورونا)»، لافتاً إلى أن «دبي للاستثمار» تقوم بمراجعة هيكل الكلفة للشركة، وتطمح للمزيد من التحسن في وقت تواصل فيه جهودها لضمان مواصلة تحقيق نمو طويل الأجل. وتركز الشركة أيضاً على التكيف والمرونة في بيئة الأعمال الحالية وذلك للاستفادة من الفرص المقبلة.

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