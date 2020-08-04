«طيران الإمارات» تشغل «العملاقة» إلى 5 محطات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستشغل طائرتها العملاقة من طراز A380 إلى جوانزو اعتباراً من الثامن من أغسطس الجاري.

وأضافت في بيان لها، أمس، أنها استأنفت الأسبوع الجاري تشغيل الطائرة العملاقة لخدمة رحلات الركاب إلى كل من القاهرة وأمستردام، وذلك للمرة الأولى منذ توقفها في مارس الماضي.

ولفتت إلى أنها توفر حالياً رحلة يومية بالطائرة ذات الطابقين إلى أمستردام، وأربع رحلات أسبوعياً إلى القاهرة، كما أضافت رحلة يومية ثانية بالطائرة ذاتها إلى لندن هيثرو.

وبحسب البيان، تكون «طيران الإمارات» بذلك قد استأنفت تشغيل طائرات A380 إلى خمس محطات، بما فيها العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدة أنها ستواصل تدريجياً توسيع نشر هذه الطائرة بما يتماشى مع الطلب والموافقات التشغيلية.

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنها تواصل توسيع شبكة خطوطها، إذ استأنفت خلال الأسبوع الماضي تشغيل رحلاتها من دبي إلى كل من أديس أبابا، وكلارك، ودار السلام، ونيروبي، وبراغ، وساو باولو، واستوكهولم، وسيشيل، ليصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوطها في أغسطس إلى 68 مدينة، أي ما يعادل نصف عدد المحطات العالمية التي كانت الناقلة تخدمها قبل اندلاع الجائحة.

وأكدت الشركة أنها توفر للمتعاملين معها إمكانية مواصلة السفر براحة وأمان عبر مركزها في دبي بين الأميركيتين، وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية. كما يمكن للمسافرين من مختلف محطات الناقلة التوقف في دبي، مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين.

وأشارت «طيران الإمارات» إلى أنها تقدم تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً للمتعاملين معها، بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، لافتة إلى أن هذه التغطية تسري على جميع المتعاملين الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وأوضحت أن التغطية ستبقى سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن المتعاملين يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان، حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع «طيران الإمارات».

تشغيل «العملاقة» لخدمة الرحلات إلى القاهرة وأمستردام، للمرة الأولى منذ توقفها في مارس الماضي.

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