خطوات محدّدة لتأسيس مكتب الارتباط التجاري الحكومي

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

يُعد نشاط مكتب ارتباط تجاري حكومي، هو المكتب الذي تؤسسه في إمارة دبي إحدى الجهات أو المؤسسات الرسمية المعنية التابعة لحكومة دولة من دول العالم بهدف تنشيط التجارة معها والترويج لمنتجاتها، أو لمؤسساتها الصناعية والتجارية. ولا يسمح لهذا المكتب بمزاولة أي عمل تجاري أو إبرام صفقات تجارية بنفسه.

والفئة المؤهلة لتأسيس مكتب الارتباط التجاري الحكومي هي الجهات والمؤسسات الرسمية التابعة لحكومة دولة من دول العالم، والموافقات الخاصة بهذا النشاط هي من غرفة دبي.

أما بالنسبة لنشاط مكتب تمثيل، فهو المكتب الذي تؤسسه في إمارة دبي، إحدى الشركات أو المؤسسات العالمية لتمثيلها بشكل خاص في داخل الدولة للترويج لمنتجاتها أو خدماتها أو لتنشيط أعمالها أو لتسهيل عمليات إبرام التعاقدات التجارية بين الشركة التي يمثلها المكتب وعملائها، ولا يسمح لهذا المكتب مزاولة أي عمل تجاري أو إبرام صفقات تجارية بنفسه. وهناك مكاتب تمثيل أخرى مثل مكتب التمثيل العقاري، مكتب التمثيل الأكاديمي، مكتب التمثيل الصيدلي، تحتاج إلى موافقة الجهات المعنية فيها.

والموافقات الخاصة بهذا النشاط تصدر من وزارة الاقتصاد لمكاتب التمثيل الأجنبية.

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