وكالات سفر تطرح عطلات في دبي ابتداءً من 1800 درهم

المصدر: أزاد عيشو - دبي

طرحت وكالات سفر وشركات طيران عروضاً ترويجية وباقات لقضاء عطلات في دبي بأسعار تبدأ من 1800 درهم، شاملة تذاكر الطيران والإقامة الفندقية لمدة ثلاث ليال، خلال أغسطس الجاري.

وقال مسؤولون في وكالات سياحة وسفر، لـ«الإمارات اليوم»، إن المنتج السياحي في دبي بمتناول شريحة واسعة من الزوّار خلال الفترة الحالية، مؤكدين أن العروض السياحية ستسهم في رفع معدلات التدفق السياحي خلال الفترة المقبلة.

عروض وباقات

وتفصيلاً، طرحت وكالات سفر وشركات طيران عروضاً ترويجية وباقات لقضاء عطلات في دبي، بأسعار تبدأ من 1800 درهم، شاملة تذاكر الطيران على الدرجة الاقتصادية، والإقامة في منشآت فندقية متوسطة ولمدة ثلاث ليال خلال أغسطس الجاري. كما تتضمن مزايا مجانية وتسهيلات تتعلق بإمكانية إجراء الحجز وتعديله دون أي رسوم.

وتبدأ أسعار العروض انطلاقاً من وجهات أوروبية إلى دبي من 1900 درهم، وترتفع وفقاً لفئة المنشأة الفندقية والخدمات التي يطلبها المتعامل، بما في ذلك وجبات طعام، والدخول المجاني إلى المرافق الترفيهية، فضلاً عن المواصلات، فيما تبدأ أسعار بعض العروض من محطات عربية ابتداءً من 1800 درهم، وترتفع لتصل إلى 2500 درهم من وجهات في أوروبا الغربية.

أما العروض المخصصة للعائلات فتتضمن أنشطة وإقامة مجانية للأطفال حتى سن معين.ووفقاً لشروط الأسعار، فإن هناك تخفيضات على الخدمات الإضافية التي يرغب المتعاملون في إدراجها ضمن الباقات الشاملة، بما في ذلك ترقية التذكرة إلى درجة رجال الأعمال، والاستفادة من مزايا مجانية، مثل عدد الأميال، وتسهيلات تتعلق بإمكانية إجراء الحجز وتعديله من دون أي رسوم تفرض على المتعامل.

أسعار تنافسية

وقال رئيس شركة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، سعيد العابدي، إن «شركات لجأت، أخيراً، إلى طرح عروض موجّهة للزوّار الدوليين بأسعار تنافسية»، مشيراً إلى أن هذه العروض ستسهم في رفع معدلات التدفق السياحي خلال الفترة المقبلة، باعتبارها تتضمن العديد من المزايا.

وأضاف أنه «مع فتح الأبواب أمام حركة السياحة الدولية في السابع من يوليو الماضي، وتسيير شركات الطيران لرحلات مجدولة إلى العديد من الدول، فضلاً عن جاهزية المنشآت الفندقية، فإنه بات بإمكان وكالات السفر تصميم عروض جذابة مخصصة للسياح الدوليين الراغبين في قضاء عطلات سياحية في دبي»، لافتاً إلى أن عودة الحركة السياحية ستكون تدريجية على الصعيد العالمي، كما أن تخفيف القيود على السفر سيزيد من النشاط السياحي.

رحلات مباشرة

من جهته، قال المدير العام لشركة «العوضي للسفريات»، أمين العوضي، إن «العروض المتاحة للزوّار الدوليين تتركز في الأسواق التي ترتبط برحلات مباشرة مع دبي»، مشيراً إلى أن شركات الطيران لجأت إلى تشغيل رحلاتها إلى العديد من المحطات خلال الفترة الأخيرة، مع السماح باستقبال الزوّار الدوليين.

وذكر العوضي أن «العروض تتضمن العديد من المزايا المجانية، وبأسعار مغرية بالنسبة للأفراد أو العائلات، وهي تتفاوت من حيث الخدمات والباقات»، مشيراً إلى أن دبي، وبصفتها وجهة سياحية عالمية، فقد سارعت إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وفقاً للمعايير الدولية لبدء النشاط السياحي، بشكل يضمن سلامة الزوّار في جميع المرافق الترفيهية والفندقية، فضلاً عن المنشآت الفندقية.

المنتج السياحي

في سياق متصل، قال المدير العام لـ«وكالة الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن «العروض السياحية المصممة بعناية، من خلال التنسيق بين شركات الطيران والمنشآت الفندقية، فضلاً عن المرافق الترفيهية، لها دور كبير في جذب الزوار»، مشدداً على أن المنتج السياحي في دبي بمتناول شريحة واسعة من الزوّار خلال الفترة الحالية.

وذكر دياب أن «هذه العروض ستسهم في العودة التدريجية لحركة السياحة الدولية، التي ستزداد وتيرتها مع تخفيف قيود السفر على المستوى الدولي»، لافتاً إلى أن دبي أعلنت عن جاهزيتها التامة لاستقبال الزوّار الدوليين، ضمن شروط وإجراءات تتعلق بفحوص «كوفيد-19».

وأضاف أنه فضلاً عن الإجراءات الاحترازية التي طبقها القطاع السياحي في دبي، فقد أعلنت شركة «طيران الإمارات»، أخيراً، عن توفير تغطية شاملة لتكاليف «كوفيد-19» الطبية، والحجر الصحي للمسافرين من دولة الإمارات وإليها، وحول العالم.

تخفيضات على الخدمات الإضافية التي يرغب فيها المتعاملون.

الأسعار من وجهات أوروبية إلى دبي تبدأ من 1900 درهم.

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