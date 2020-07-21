«غرفة دبي»: طلب الحصول على «المسؤولية الاجتماعية» مجاناً

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، عن إطلاق الدورة الثانية لعام 2020 من «علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»، كاشفةً عن عرض حصري يتمثل بتقديم الشركات لطلبات الحصول على العلامة مجاناً، تخفيفاً عليها في ظل تداعيات جائحة «كوفيد-19» على قطاع الأعمال.

وأفادت، في بيان أمس، بأن باب التقديم يستمر مفتوحاً أمام الشركات في هذه الدورة، حتى نهاية نوفمبر 2020، إذ يمكن للشركات التقديم للحصول على «العلامة المتقدمة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»، و«العلامة العادية للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات»، إضافة للفئات الأربع الجديدة للعلامة التي تغطي الجوانب المختلفة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وتشمل: مكان العمل، والسوق، والبيئة، والمجتمع المحلي.

ووفقاً لـ«غرفة دبي»، فإن علامتها للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات أداة تشخيصية وتطويرية للشركات لتطبيق أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة، إذ تتيح لها العلامة اكتشاف نقاط الضعف والقوة في توجهاتها العملية لإدارة تأثيرات نشاطها التجاري على البيئة والمجتمع، كما يمكن الاستفادة من العلامة في إجراء مراجعة داخلية للسياسات الاجتماعية المسؤولة المطبقة في الشركة، وتقييم الأداء وتطويره في النواحي كافة.

ويمكن لجميع الشركات على اختلاف أحجامها وقطاعاتها محلياً وإقليمياً وعالمياً، تقديم طلباتها للحصول على العلامة، بشرط أن تكون الشركة تمارس أعمالها لسنتين على الأقل، وتمتلك رخصة سارية المفعول في البلد الذي يقع مقرها فيه.

كما يتوجب على الشركات التي تتقدم بطلباتها لفئة «مكان العمل»، إبراز تميزها في مناقشة مسائل، مثل التنوع، والتوظيف العادل، والترقية، ورفاهية الموظفين وسعادتهم. أما الشركات التي تتقدم بطلباتها لفئة «السوق»، فينبغي عليها أن تبرز كفاءة في إدارة العلاقات مع الموردين والمتعاملين.

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