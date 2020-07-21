«سراج باور» توقع اتفاقية تمويل بـ 183.5 مليون درهم مع «أبيكورب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «سراج باور» الإماراتية المتخصصة في توفير حلول الطاقة الشمسية الموزّعة، عن توقيع اتفاقية تمويل طويل الأمد بقيمة 50 مليون دولار (نحو 183.5 مليون درهم) من الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«سراج باور»، لوران لونجوي، إن الشراكة مع «أبيكورب» شهادة على جودة عمل الشركة ومسيرتها على مدى السنوات الخمس الماضية في الإمارات، وتمهيداً للتوسع المستمر في أسواق ومناطق أخرى. وأكد التزام الشركة بضمان توفير طاقة نظيفة في جميع أنحاء المنطقة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ«أبيكورب»، أحمد عتيقة، إن نموذج العمل المستدام الذي تتبعه «سراج باور» يَعِد بمزيد من الابتكارات في مجال كفاءة توليد الطاقة، وتتطلع لأن تكون طرفاً فاعلاً في نجاحها المستقبلي.

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