طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى ستوكهولم 1 أغسطس

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تستأنف طيران الإمارات عملياتها إلى ستوكهولم برحلة واحدة أسبوعياً اعتباراً من 1 أغسطس (آب) المقبل. وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة الناقلة في أوروبا إلى 22 مدينة، ما يوسع خيارات السفر أمام عملائها بين الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا وأوروبا.

ومع الإعلان عن معاودة خدمة ستوكهولم، تكمل طيران الإمارات تغطية الدول الاسكندنافية، حيث كانت قد أعلنت مؤخراً عن استئناف رحلاتها إلى أوسلو اعتباراً من 4 أغسطس (آب) المقبل، كما بدأت تشغيل رحلات إلى كوبنهاغن منذ يونيو (حزيران) الفائت.

وبذلك يصل عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات في أغسطس إلى 63 مدينة، ما يوفر أمام عملائها حول العالم السفر إلى دبي وعبرها بسهولة وأمان.



وسوف تعمل الرحلات بين دبي وستوكهولم أيام السبت، حيث ستغادر الرحلة "ئي كيه 217" مطار دبي الدولي الساعة 8:40 صباحاً وتصل إلى ستوكهولم الساعة 1:10 بعد الظهر. أما رحلة العودة "ئي كيه 218" فتقلع من مطار ستوكهولم أرلاندا الدولي في الساعة 3:05 عصراً وتصل إلى دبي في الساعة 11:20 ليلاً. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وستوكهولم).

وسوف تخدم طيران الإمارات رحلاتها بين دبي وستوكهولم بطائرات البوينج 777-300ER ويمكن حجز تذاكر السفر عبر الموقع الشبكي emirates.com أو من خلال وكلاء السفر.

دبي ترحب بزوارها:

أصبح الآن بإمكان عملاء طيران الإمارات القدوم إلى دبي، حيث فتحت المدينة أبوابها لاستقبال الزوار من السياح ورجال الأعمال مع بروتوكولات جديدة للسفر الجوي تحمي صحة وسلامة الزوار والمجتمعات. معلومات حول متطلبات دخول الزوار الدوليين إلى دبي على الموقع www.emirates.com/flytoDubai

المرونة والضمانة:

مع إعادة فتح الحدود تدريجياً خلال فصل الصيف، قامت طيران الإمارات بمراجعة سياسات الحجز لتوفير المرونة والثقة للعملاء في التخطيط للسفر. ويمكن للعملاء الذين تعطلت خطط سفرهم بسبب قيود الطيران أو السفر المتعلقة بكوفيد-19 الاحتفاظ بتذاكرهم الحالية حتى 24 شهراً وإعادة الحجز عندما يقررون السفر لاحقاً، أو طلب قسيمة سفر واستخدامها على خدمات ومنتجات طيران الإمارات مستقبلاً، أو تقديم طلب استرداد الأموال من خلال تعبئة نموذج عبر الإنترنت على موقع الناقلة الشبكي أو من خلال وكلاء السفر.

الصحة والسلامة أولاً:

تطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا. معلومات حول الإجراءات والخدمات على كل رحلة، متوفرة على الموقع www.emirates.com/yoursafety

قيود السفر:

تذكّر طيران الإمارات عملاءها أن القيود التي تفرضها غالبية دول العالم على السفر لا تزال سارية المفعول، وأنها ستقبل المسافرين على رحلاتها إذا كانوا يلبّون شروط دخول الدولة التي يتوجهون إليها. زوروا www.emirates.com/travelrestrictions

المواطنون والمقيمون:

يمكن لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين زيارة الموقع www.emirates.com/returntoDubai للاطلاع على أحدث متطلبات السفر.

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