«سراج القابضة» تستحوذ على «تكافل الهلال»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة سراج القابضة استحواذها رسمياً على شركة تكافل الهلال من مصرف الهلال، التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري.

ووفقاً لبيان صادر أمس، يتمثل الغرض من هذا الاستحواذ في تعزيز عروض المنتجات التأمينية الممتثلة لأحكام الشريعة الإسلامية، مع تقديم خدمات عالية القيمة للعملاء في آن واحد.

وأقر الصفقة المساهمون، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين، حيث جرى إتمامها بما يتماشى مع متطلبات كل الجهات التنظيمية المختصة.

وأشارت «سراج» إلى تجديد العلامة التجارية بالكامل، ومواءمتها مع القيادة الجديدة المعينة ونموذج تشغيل المجموعة، وذلك عقب استيفاء الشكليات الرسمية التنظيمية المطلوبة.

وقال رئيس مجلس إدارة «سراج القابضة»، أحمد خلف العتيبة: «تتبلور رؤيتنا في تحسين العروض المقدمة في مجال صناعة التأمين، ووضع حلول مصممة خصيصاً لتلبية رغبات عملائنا في دولة الإمارات».

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