قائمة بشركات الطيران التي استأنفت رحلاتها المنتظمة إلى مطار دبي الدولي

المصدر: أزاد عيشو -دبي

بلغ إجمالي عدد شركات الطيران التي استأنفت رحلاتها المنتظمة إلى مطار دبي الدولي 16 شركة وطنية وأجنبية عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي، التي شملت السماح بالسفر ابتداءً من 23 يونيو الماضي، وبدء استقبال السياح اعتباراً من 7 يوليو الجاري، إضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من دبي.

ورحبت مؤسسة مطارات دبي اليوم ببدء الرحلات الجوية المنتظمة للخطوط البريطانية لتنضم إلى قائمة شركات دولية تشمل كلاً من: خطوط "بلو إير"، "إير فرانس"، "سيبو باسيفيك"، "مصر للطيران"، الخطوط الجوية الإثيوبية، "طيران الخليج"، "كيه إل إم"، "لوفتهانزا"، "ماهان إير"، طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، الخطوط الجوية الفلبينية، و"الملكية الأردنية".

وتشغل شركة "طيران الإمارات" رحلاتها حالياً إلى أكثر من 50 وجهة عالمية، وأعلنت الناقلة أخيراً أنها سترفع إجمالي عدد المحطات في شبكتها الدولية إلى 62 محطة في أغسطس المقبل. بدورها بدأت شركة "فلاي دبي"، اعتباراً من 7 يوليو الجاري خدماتها إلى 24 وجهة دولية.

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