18 شرطا لاستئناف المسابح الفندقية في ابوظبي

المصدر: عبير عبد الحليم- ابوظبي

وجهت دائرة الثقافة والسياحة في ابوظبي باستئناف نشاط المسابح في المنشآت الفندقية اعتبارا من اليوم الجمعة بشرط الالتزام الكامل ب١٨ اجراء احترازيا.

واوضحت الدائرة في تعميم اصدرته بهذا الصدد ان هذه الاجراءات هي فحص جودة المسابح قبل اعادة افتتاحها وإخضاع جميع الموظفين ومرشدي المسابح للفحص قبل اعادة الافتتاح مع اعادة الفحص كل 15يوما والسماح للنزلاء باستخدام ما لا يتجاوز 50%من حجمه في المرة الواحدة ووضع لافتة تبين الطاقة الاستيعابية عند دخول المسبح.

كما وجهت الدائرة بفحص درجة حرارة جميع الزوار والموظفين والمقاولين قبل دخول المرافق ومنع دخول الذين تظهر علبهم أعراض الانفلونزا والإبقاء على مسافة مترين بين أسرة الشمس ووضع علامات توضع التباعد الاجتماعي على الأرضيات.

كما وجهت الدائرة بمنع الاحتكاك المباشر بين السباحين والإبقاء على مسافة لا تقل عن مترين بين الزوار خارج وداخل المسبح مع السماح لمجموعات تصل الى أربعة أفراد بالبقاء سويا.

ونوهت الى الالتزام الكامل بارتداء الكمامات مع السماح بخلعها عند ممارسة انشطة غمر الوجه والجسم بالماء وسمحت الدائرة باستخدام المغاسل الخارجية من قبل شخص واحد كل مرة والسماح باستخدام غرف تبديل الملابس والخزائن ومرافق الاستحمام شرط تنظيفها وتعقيمها في مل الأوقات.

وطالبت الدائرة بالتأكد من وجود معقمات اليد في كل مكان في المنشأة وتعقيم آسرة الشمس بعد كل استخدام والتاكد من تنظيف وتعقيم جميع المرافق بعد انتهاء الدوام الرسمي مع وضع لون ترميزي على كل سرير شمس يبين اذا كان جاهزا للاستخدام مع تشجيع الضيوف على استخدام طرق الدفع الذكية.

ونوهت الدائرة الي ان مفتشيها سيقومون بالتفتيش على المنشأت الفندقية بشكل دائم مطالبة بالالتزام الكامل لعدم التعرض للمخالفات الصادرة بهذا الشأن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news