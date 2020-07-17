دبي وأبوظبي ضمن أبرز 10 وجهات للسياحة العلاجية

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

حلت دبي في المركز السادس كأفضل وجهة ضمن المؤشر العام للسياحة العلاجية مسجلة 71.85 نقطة فيما جاءت أبوظبي في المركز التاسع بـ 70.26 نقطة.

ويصنف الإصدار الثالث للمؤشر والصادر عن جمعية السياحة العلاجية غير الربحية 46 وجهة دولية للرعاية الصحية الأكثر تفضيلاً لدى الأميركيين، وذلك بناءً على ثلاث أبعاد رئيسية، بما في ذلك جاذبية الوجهة والسلامة وجودة الرعاية.

وتفوقت دبي وأبوظبي ضمن المؤشر العام على وجهات بارزة مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال وتايلاند وغيرها.

وبحسب المؤشر فقد حلت دبي في المركز الخامس عالمياً من حيث جودة الخدمات والمرافق الطبية، لافتاً إلى أن نظام الرعاية الصحية في الإمارة هو مزيج بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً: في الوقت الذي يهتم النظام العام الشامل باحتياجات المريض بالكامل يواصل القطاع الخاص أيضاً بناء أحدث المرافق ويخدم أيضاً السياحة العلاجية.

وذكرت الجمعية أن السياحة تعد أحد مصادر الدخل الرئيسة في السوق الإماراتية التي تعد واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.





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