اكتتاب المساهمين في «جلفار» يتجاوز المتوقع بـ 2.3 مرة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، أمس، عن تجاوز القيمة الإجمالية لحقوق اكتتاب المساهمين، التي تقدر بـ500 مليون درهم، بأكثر من 2.3 مرة.

وأوضحت الشركة، في بيان، أنها ستستخدم صافي العائدات، التي تم جمعها من إصدار حقوق الاكتتاب، لدعم تنفيذ خططها في تنمية أعمال الشركة، وسداد القروض الحالية، وتلبية احتياجات رأسمال العمل لديها.

وأضافت أن ذلك الاستثمار سيتضمن تطوير المنتجات، وتعزيز عمليات مراقبة الجودة الصارمة، التي تم طرحها العام الماضي، مشيرة إلى أنها ستتمكن بفضل تلك الإيرادات من الحفاظ على ميزانية جيدة، ستوفر لها إمكانات النمو الجديدة في السوق، وسط الأزمة الصحية العالمية الحالية.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «يسرنا النجاح المبهر، الذي حققه إصدار الحقوق، بعد اكتتاب المساهمين بأكثر من 1.1 مليار درهم في الأسهم، حيث تعد هذه خطوة جوهرية إضافية في تقدمنا نحو التحول ونمو الشركة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة، الدكتور عصام فاروق، إن «ضخ رأس المال محفز جوهري للنمو، ومن شأنه أن يمنحنا أساساً قوياً، ننطلق منه إلى المزيد من الإنجازات في المستقبل القريب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news