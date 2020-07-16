«الاتحاد للطيران»: عرض «السفر بالأمتعة اليدوية» يشمل وجهات جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وسعت شركة الاتحاد للطيران عرض «السفر بالأمتعة اليدوية فقط»، ليشمل عدداً جديداً من الوجهات على امتداد أوروبا وآسيا، ما يتيح للمسافرين شراء تذاكرهم بسعر أقل، ضمن خيار التذاكر السياحية الخاصة، في حال لم يحملوا معهم أمتعة مسجلة.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن العرض الذي لم يكن متاحاً، سوى على الرحلات المتجهة إلى أبوظبي والبحرين والكويت وعُمان والسعودية والأردن ولبنان ومصر وأذربيجان، يشمل حمل حقيبة تزن سبعة كيلوغرامات مجاناً إلى المقصورة، فيما انضمت إلى الوجهات الحالية وجهات جديدة، هي: بيلاروسيا واليونان والهند وكازاخستان وكينيا والمالديف ونيبال والباكستان وروسيا وصربيا وسيشل وسريلانكا والسودان وتركيا، على امتداد شهري يوليو وأغسطس 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «الاتحاد للطيران»، روبن كامارك، إنه «في أعقاب النجاح الذي حققه هذا العرض في منطقة مجلس التعاون الخليجي، يسرنا ضم مزيد من الوجهات التي لا تستغرق أكثر من ست ساعات سفراً من أبوظبي».

وأضاف: «في الوقت الحالي، ونظراً للظروف التي تفرضها جائحة (كورونا)، واستمرار القيود على السفر لا يمكن حمل أكثر من خمسة كيلوغرامات كأمتعة شخصية يدوية إلى المقصورة، إلا أننا وبموجب العرض المقدّم، الذي يتيح للمسافر حمل سبعة كيلوغرامات مجاناً، سنقوم بتسجيل الأمتعة ونقلها عبر مخزن الطائرة إلى أن يتم رفع القيود».

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