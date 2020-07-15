217 مليون درهم عقود المشتريات الحكومية لأعضاء «تنمية المشاريع»

المصدر: سامح عوض الله ■دبي

أفاد نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، سعيد المري، بأن قيمة عقود برنامج المشتريات الحكومية التي حصل عليها أعضاء المؤسسة، بلغت 217 مليون درهم منذ يناير الماضي وحتى شهر يونيو من العام الجاري، وهي الفترة التي شهدت تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وتأثرت بها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً الى أن قيمة عقود برنامج المشتريات الحكومية التي منحت لأعضاء المؤسسة منذ انطلاق البرنامج في 2002 وحتى نهاية عام 2019 تجاوزت 5.6 مليارات درهم.

وأوضح المري، خلال إحاطة إعلامية عن بُعد، عقدتها اقتصادية دبي أمس، تحت عنوان «حوار السوق»، أن برنامج حوافز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي أعلنت عنه المؤسسة سابقاً، وخلال أزمة «كورونا»، تبلغ قيمته 25 مليون درهم، مشيراً إلى أن عدد أعضاء المؤسسة الذين استفادوا من التمويل منذ بداية الأزمة نحو 611 رائد أعمال وصاحب مشروع صغير، ضمن برنامج ضمان القروض الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمساعدة الشركات خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن المؤسسة عملت على تأجيل قيمة الإيجار لأعضاء مركز حمدان بن محمد للإبداع والابتكار، التابع للمؤسسة لمدة ثلاثة أشهر، فضلاً عن إعادة النظر في قيمة الإيجار للأعضاء الموجودين في المركز، خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الحوافز التي أطلقتها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى إيقاف تحصيل الأقساط الشهرية على قروض أعضاء المؤسسة لمدة ثلاثة أشهر، وتقديم عدد من البرامج التوعوية عبر مركز دبي لريادة الأعمال، تتضمن دورات تدريبة وما يصل إلى 20 جلسة افتراضية خلال الفترة الماضية، وشارك فيها نحو 3077 رائد أعمال على مستوى دولة الإمارات. وأوضح المري، أن تحدي التمويل، يعتبر التحدي الأكبر أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، مؤكداً أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تسعى إلى تقديم التسهيلات كافة للأعضاء، بما يتناسب مع تطورات الوضع الراهن، لافتاً إلى أن سقف القروض الذي تمنحه المؤسسة للشركات الأعضاء، قد يصل إلى أكثر من مليون درهم في بعض الحالات، وفق فائدة (صفرية)، إذا كان التمويل عن طريق المؤسسة، وفائدة منخفضة، إذا كان التمويل عن طريق البنوك التي لديها اتفاقيات مع المؤسسة.

وقال إن عدد الشركات المسجلة على منصة «هاي دبي» يبلغ نحو 160 ألف شركة عاملة في دبي والمناطق الحرة على مستوى الإمارات، لافتاً إلى أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة، التسجيل على المنصة، وعرض منتجاتها وخدماتها والتواصل مع الشركات الأخرى في القطاعات نفسها.

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