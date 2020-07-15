جمارك دبي وإيطاليا يناقشان أفضل ممارسات مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عقد المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، لقاء عن بُعد بواسطة تقنية الاتصال المرئي، مع المدير العام للجمارك الإيطالية، مارسيلو مينينا، لمناقشة التعاون المشترك، وأفضل الممارسات المتبعة للحماية من وباء «كورونا»، مع الاستمرار في تيسير حركة التجارة العالمية، ودعم سلسلة الإمداد في إطار رؤية الدائرة، لتكون الإدارة الجمركية الرائدة عالمياً في دعم التجارة المشروعة.

وأكد مصبح، في بيان، أمس، أن جمارك دبي تمكنت بفضل قدراتها التقنية المتطوّرة من تلبية متطلبات الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات الذكية والتسهيلات الجمركية للمتعاملين، حيث سارت الأعمال على النحو المعتاد دون أي عوائق تذكر وعلى مدار الساعة، مع النجاح المميز الذي تحقق في تطبيق نظام العمل عن بُعد لموظفي الدائرة في مواجهة التحديات التي نجمت عن جائحة «كورونا».

من جانبه، استعرض مينينا، تجربة الجمارك الإيطالية في تسهيل دخول الأدوية الطبية والأقنعة وأجهزة التنفس إلى إيطاليا، والمحافظة على استمرارية تدفقها إلى السوق المحلية، مشيراً إلى أن الجمارك الإيطالية لعبت دوراً رئيساً في توريد هذه المعدات الطبية لدعم القطاع الصحي في مواجهة «كورونا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news