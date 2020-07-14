"ميبا": معرض "الطيران الخاص" يعقد في دبي ديسمبر المقبل

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلن اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا" عن تنظيم معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة، بدبي خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر 2020 في دبي وورلد سنترال، والذي سيسلط الضوء على أحدث التقنيات والأفكار والفرص التي تسهم في صياغة مستقبل القطاع في الشرق الأوسط والعالم.

وإلى جانب الحلول المتطورة والطائرات عالمية المستوى التي ستعرض على شاشات المعرض، سيُلقي الحدث الضوء ومن خلال المؤتمر الخاص به على الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر في هذا القطاع في مرحلة ما بعد (كوفيد-19). وفي حين أن شركات الطيران التجارية تشهد انتعاشاً تدريجياً بطيئاً، فإن شركات الطيران الخاص تشهد طفرة في الأعمال التجارية وارتفاعاً ملحوظاً في عدد العملاء الجدد.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا": علي أحمد النقبي، "يسعدنا أن نعلن عن عودة معرض طائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة بـ "ميبا"، الذي سيكون أحد أهم فعاليات قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص التي ستنعقد هذا العام، وبينما نتابع باستمرار الأوضاع الراهنة في ظل انتشار وباء (كوفيد-19)، فإننا نعتبر صحة وسلامة العارضين وفرق العمل والحضور أولويتنا القصوى، إذ سنتخذ كافة التدابير الاحترازية المناسبة لضمان أمنهم وسلامتهم".

وأضاف النقبي: "ستركز نسخة العام 2020 من المعرض على الفرص الهائلة التي يقدمها قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص، وسيستعرض الحدث آخر التوجهات التي يشهدها القطاع هذا العام، إلى جانب توقعات العام 2021 ومستقبل هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، وبحلول عام 2037، ستتصدر منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ قائمة أسرع الأسواق نمواً، بمعدل نمو سنوي لعدد الكيلومترات التي يقطعها الراكب (RPK) يبلغ 5.7%، ونتطلع من خلال هذا الحدث الرائد إلى إبراز الفرص السانحة والترحيب بالوفود والزوار والشركاء في دبي مرة أخرى".

وبحسب الاتحاد من المتوقع دخول أكثر من 7 آلاف طائرة جديدة إلى قطاع الطيران الخاص على المستوى العالمي، وستتخذ 10% منها مقرات لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعمل في المنطقة حالياً 682 طائرة.

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