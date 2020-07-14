«جافزا»: 300% زيادة في طلب المستهلكين على «التجارة الإلكترونية» خلال 5 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، محمد المعلم، إن قطاع أعمال التجارة الإلكترونية استحوذ على أعلى عدد من التراخيص التجارية في دولة الإمارات خلال مايو الماضي، فيما شهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري زيادة بلغت نسبتها 300% في طلب المستهلكين على خدمات التجارة الإلكترونية.

وأضاف المعلم، أن المستهلكين اكتشفوا أسلوباً جديداً للحصول على مشترياتهم، حيث تُظهر البيانات زيادة المبالغ التي يتم إنفاقها للتسوق عبر الإنترنت، مؤكداً استعداد «جافزا» للاستفادة من هذا التحول في عادات التسوّق.

وأوضح المعلم أن «جافزا» سجلت أخيراً نمواً بنسبة 10.6% في قطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، بقيمة أعمال إجمالية بلغت 37.6 مليار درهم، على الرغم من التحديات الكبرى التي واجهت الاقتصاد الإقليمي والعالمي في الآونة الأخيرة.

وبين أن جائحة «كورونا» تسببت في إحداث تغيير جوهري في عادات التسوق لدى المستهلكين، حيث نتج عن هذا التغيير أثر عزز بشكل إيجابي أهمية شبكة الإنترنت لتكون المحفز الرئيس في إعادة صياغة أسلوب حياة الأفراد وتشكيل عاداتهم الرقمية.

وتابع المعلم أنه لمواكبة ذلك قدمت موانئ دبي العالمية مبادرة «منصة» الإلكترونية، والموجهة إلى قطاع البيع بالتجزئة في الإمارات، بالتعاون مع تحالف الشحن الرقمي «ديجيتال فرايت أللاينس» ذي الامتداد العالمي، لتكون سوقاً مفتوحة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن فرق «جافزا» تقوم بالتواصل مع تلك الشركات لمساعدتها على تحويل أعمالها إلى النموذج الإلكتروني وفتح متاجرها عبر الإنترنت.

وقال: «من الآن فصاعداً يجب العمل على إجراء المزيد من الدراسات لتقييم وتخطيط آليات الانتعاش الاقتصادي، لتأخذ في عين الاعتبار أن التسوق عبر الإنترنت حالياً يمثل تطوراً طبيعياً وجزءاً لا يتجزأ من أسلوب حياة المستهلكين».

وأكد المعلم أنه على الرغم مما شهدته دول المنطقة من انخفاض كبير ومفاجئ في نشاط الأعمال التجارية، فإن اللجوء إلى التعامل مع البدائل التكنولوجية أوجد شريحة جديدة من المستهلكين، كما أوجد طلباً غير معهود في سوق التجارة الإلكترونية، حيث تمكن مجتمع مبيعات التجزئة في دولة الإمارات من انتهاز الفرصة والاعتماد على «جافزا» مستفيداً من ابتكاراتها التكنولوجية لدعم احتياجاته اللوجستية التي توفر عمليات البيع الشاملة عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن «جافزا» استطاعت إنشاء شبكة تواصل متعددة الأنماط لقطاع مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية.

وذكر المعلم أنه بهدف تقديم مزيد من الدعم لهذا القطاع، نجحت «جافزا» في تحسين تدفق البضائع المنقولة من الجو إلى البحر بشكل كبير، عبر إطلاق دورة عمل جديدة اختصرت من خلالها العديد من عمليات وإجراءات الموافقة اللازمة لانتقال البضائع بين المناطق الحرة المختلفة.

شركات التجزئة والتجارة الإلكترونية

تضطلع أكثر من 1000 شركة من 96 بلداً بدور محوري في قطاع مبيعات التجزئة والتجارة العامة في «جافزا» مستفيدة من بنيتها التحتية الفريدة ذات المعايير العالمية، ما جعل منها موقعاً مثالياً لتأسيس وتشغيل الشركات التجارية.

وتتوزع شركات قطاع مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية في «جافزا» على حسب بلد المنشأ على العديد من المناطق، حيث إن نحو 39% من تلك الشركات من منطقة الشرق الأوسط، و30% من آسيا، و15% من أوروبا، و9% من أميركا الشمالية، و7% من إفريقيا، و1% من أوقيانوسيا.

وتوظف تلك الشركات مجتمعة ما يزيد على 10 آلاف شخص، فيما يبلغ مجموع مساحات المرافق والمقرات التي تعمل بها نحو مليوني متر مربع.

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