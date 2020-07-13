7.46 مليارات درهم إعانات مالية ومنافع اجتماعية للمواطنين

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت وتيرة جهود الحكومة الاتحادية في تقديم الإعانات المالية والمنافع الاجتماعية الأخرى، خلال العام الماضي، حيث ظهر ذلك واضحاً من خلال ارتفاع قيمة الدعم المسجل، الذي وصل إلى 7.46 مليارات درهم بزيادة نسبتها 2%، مقارنة بـ7.32 مليارات درهم خلال عام 2018.

وشكلت المصروفات المخصصة للإعانات المالية والمنافع الاجتماعية نحو 13.4% من إجمالي مصروفات الحكومة الاتحادية، خلال العام الماضي، وذلك وفقاً لإحصاءات أصدرتها وزارة المالية.

وأوضحت الإحصاءات أن قيمة الإعانات المالية، التي قدمتها الحكومة الاتحادية للمواطنين، خلال العام الماضي، وصلت إلى 2.88 مليار درهم تقريباً، فيما بلغت قيمة المنافع الاجتماعية 4.58 مليارات درهم تقريباً في فترة الرصد ذاتها.

وتعكس الزيادة المستمرة في الإعانات والمنافع، خلال السنوات الماضية، حرص الحكومة وسعيها الدائم على زيادة التلاحم الاجتماعي، الذي يعدّ من أهم المؤشرات التي تتضمنها رؤية الإمارات 2021.

ويختص هذا المؤشر بقياس مدى تمتع المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية، والتكافل الاجتماعي بين الأفراد، إضافة إلى ترسيخ اعتزازهم بهوتهم وانتمائهم.

يشار إلى أن الإعانات التي تقدمها الحكومة تشمل الدعم المقدم من خلال وزارة تنمية المجتمع، فضلاً عن دعم الأسعار والدعم النقدي المباشر للمستحقين، ودعم أصحاب الهمم وكبار المواطنين، والرعاية الاجتماعية ومنح الزواج، والخدمات الأخرى التي تستهدف تعزيز الروابط الأسرية، وغيرها من أوجه الدعم الأخرى.

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