«غرفة دبي» تعرّف الشركات الهندية بالفرص الاستثمارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال عن تنظيمها جولة افتراضية في قطاعات التقنية المبتكرة في دبي للشركات الهندية ذات النمو المتسارع، وذلك خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، في إطار جهود «غرفة دبي» للتعريف ببيئة الأعمال في الإمارة ومزاياها التنافسية.

ووفقاً لبيان صادر أمس، تنظم «دبي للمشاريع الناشئة» الجولة الافتراضية التقنية بالتعاون مع شريكيها في الهند وهما «ستارت أب إنديا» و«مومباي فينتيك هب»، حيث تستهدف استقطاب 15 شركة هندية ذات نمو متسارع في مجالات التقنية المالية وتقنية الرعاية الصحية للمشاركة في الجولة.

وأفادت الغرفة بأنه يمكن للشركات الهندية التقديم إلكترونياً في الجولة بحد أقصى، هو الخامس من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الجولة تهدف إلى التعريف بسهولة ممارسة الأعمال في دبي والفرص الاستثمارية المتاحة للشركات المتسارعة النمو في كل من دبي والهند في مجالي التقنية المالية والصحية، والترويج لدبي وجهة مثالية للشركات الهندية للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتزامن تنظيم الجولة التقنية الافتراضية مع تنظيم «دبي للمشاريع الناشئة» دورة من برنامج شراكات الأعمال الذي يجمع الشركات الكبيرة الرائدة مع الشركات الناشئة للعمل على مشروعات لتذليل التحديات التي تواجهها الشركات الكبيرة من خلال حلول تبتكرها المشروعات الناشئة.

وتأتي الجولة الجديدة استكمالاً للجولة الترويجية التي نظمتها «دبي للمشاريع الناشئة» الصيف الماضي إلى الهند، بالتعاون مع مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال المملوك بالكامل من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، حيث شملت الجولة مدينتي نيودلهي وبنغالور، وشكلت منصة مهمة أتاحت للشركات الهندية إمكانية التواصل مع كبار صناع القرار والأطراف المعنية بتطوير قطاع الأعمال والشركات الناشئة في دبي، والاطلاع على الميزات التنافسية التي توفرها الإمارة.

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