«طيران الإمارات» تشغّل رحلات خاصة إلى 5 مدن هندية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «طيران الإمارات» عن تشغيل رحلات إجلاء خاصة إلى خمس مدن هندية، لمساعدة المواطنين الهنود الذين تقطعت بهم السبل على العودة إلى وطنهم، وإتاحة الفرصة أمام المقيمين في دولة الإمارات الموجودين حالياً في الهند، للعودة إلى دولة الإمارات للالتحاق بعائلاتهم وأعمالهم.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن الرحلات ستعمل خلال الفترة بين 12 و26 يوليو الجاري، إلى مدن: بنغالورو (رحلتان يومياً)، دلهي (رحلتان يومياً)، كوتشي (رحلة يومية)، مومباي (ثلاث رحلات يومياً)، وثيروفانانثابورام (رحلة يومية)، لافتة إلى أن الرحلات إلى بنغالورو ومومباي تخضع لموافقة حكومة الولاية.

وأضافت انه يمكن للمتعاملين مع «طيران الإمارات» الحجز للسفر على هذه الرحلات على emirates.com، أو عن طريق وكلاء السفر، ومكاتب مبيعات الناقلة أو مركز الاتصال.

ولفتت الشركة إلى أنه سيسمح فقط للمواطنين الهنود العالقين في دولة الإمارات بالسفر من دبي إلى أي من المدن الهندية الخمسة، في وقت تقتصر فيه الرحلات من الهند إلى دبي للمواطنين الهنود الذين يحملون إقامة دولة الإمارات الحائزين موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجنسية وشؤون الأجانب في دبي للمقيمين في دبي، ومن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمقيمين في إمارات الدولة الأخرى.

كما ينبغي على جميع المسافرين من المطارات الهندية إلى دبي حيازة شهادة صادرة عن مختبر معتمد من الحكومة الهندية قبل 96 ساعة قبل موعد الإقلاع حداً أقصى، بنتيجة سلبية لفحص (PCR)، لكي يسمح لهم بالصعود إلى الطائرات.

وشددت «طيران الإمارات» على أنها تطبق مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر، لضمان سلامة المسافرين وموظفيها على الأرض وفي الأجواء.

وسيصل عدد الوجهات التي ستغطيها شبكة خطوط الناقلة، بحلول منتصف أغسطس، إلى 58 مدينة في قارات العالم الست.

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