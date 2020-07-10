13 شركة طيران تستأنف رحلاتها المجدولة عبر مطار دبي الدولي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

رحّبت مطارات دبي، أمس، باستئناف العمليات المجدولة لشركات الطيران الأجنبية في مطار دبي الدولي، مع استئناف 13 شركة طيران دولية رحلاتها المجدولة هذا الأسبوع، عقب القرارات والتسهيلات الأخيرة التي اتخذتها حكومة دبي، التي شملت السماح بالسفر ابتداءً من 23 يونيو الماضي، وبدء استقبال السياح اعتباراً من 7 الجاري، إضافة إلى السماح بعودة المقيمين الذين يحملون إقامات صادرة من دبي.

وشملت قائمة الناقلات كلاً من: خطوط «بلو إير»، «إير فرانس»، «سيبو باسيفيك»، «مصر للطيران»، الخطوط الجوية الإثيوبية، «طيران الخليج»، «كيه إل إم»، «لوفتهانزا»، «ماهان إير»، طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية الباكستانية الدولية، الخطوط الجوية الفلبينية، «الملكية الأردنية».

وتوقعت مطارات دبي، في بيان أمس، انضمام مزيد من الناقلات لاحقاً، في خطوة ستعزز حركة النقل الجوي محلياً وعالمياً. وإضافة إلى شركات الطيران الأجنبية، عزّزت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، جداولهما ورحلاتهما لخدمة عشرات الوجهات الدولية.

وقال الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث: «لقد تأكدنا من أن كل شيء في مكانه للترحيب بشركات الطيران الدولية وعودة رحلاتها إلى دبي، مع إبرام عدد متزايد من الاتفاقات الثنائية بين الدول، لتسهيل فتح الحدود والعودة التدريجية لحركة العبور والسفر». وأضاف غريفيث :«لقد تم تعزيز قدرتنا على استئناف عمليات الركاب، بفضل الخطوات المهمة والمبكرة التي اتخذتها حكومة الإمارات للتعامل مع خطر انتشار الفيروس، إلى جانب تدابير الصحة والسلامة القوية المعمول بها في مطار دبي الدولي، وخدمات الرعاية الصحية المتقدمة والممتازة المتوافرة في دبي. ومازلنا في مناقشات وثيقة مع المسؤولين الحكوميين وشركات الطيران لدعم استئناف الخدمات الإضافية، ونتوقع مزيداً من الموافقات في الأسابيع والأشهر المقبلة». وتابع: «رسالتنا هي أننا مستعدون للترحيب بالزوار مرة أخرى إلى دبي، وسنبذل قصارى جهدنا لرعايتهم أثناء وجودهم هنا».

نصائح للمسافرين

وأشارت مطارات دبي إلى أنه مع النمو التدريجي بأعداد المسافرين والرحلات عبر مطار دبي الدولي، تنصح مطارات دبي الركاب بالتواصل الدائم مع شركات الطيران المسافرين على متن رحلاتها، للتأكد من محطتهم في حالتي المغادرة أو الوصول، حيث قد تقوم بعض شركات الطيران بتغيير محطات الوصول في بعض الأحيان.

ودعت المسافرين إلى استخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة (الأقنعة والقفازات)، والوصول إلى المطار بما لا يقل عن ساعتين، ولكن ليس أكثر من أربع ساعات قبل رحلتهم لإتاحة الوقت لأي إجراءات فحص إضافية. ومن أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والتباعد الجسدي، ولن يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر سفر مؤكدة، والركاب الذين ليس لديهم وسائل الحماية المناسبة، والركاب الذين يصلون إلى المطار قبل أكثر من أربع ساعات من موعد رحلتهم، بدخول مباني المطار.

وتستمر الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار، للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين. وتشمل هذه التدابير زجاجاً شبكياً وقائياً عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، وفحصاً حرارياً عن بُعد، وفحصاً يدوياً لدرجة الحرارة، وعلامات التباعد الجسدي، وزيادة مستويات التعقيم وفقاً للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المختصة.

- «مطارات دبي» نصحت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران للتأكد من محطتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news