«المالية»: 16 ميزة حققها العمل عن بعد خلال فترة «كورونا»

المصدر: أمل المنشاوي - أبوظبي





أفادت وزارة المالية، بأن فترة تجربة العمل عن بعد جراء انتشار فيروس «كورونا»، أظهرت عددا من المزايا سواء بالنسبة للموظفين أو أصحاب الأعمال أو حتى المجتمع، محددة 16 ميزة للعمل عن بعد، تشمل خمس مزايا للموظفين وستة لأصحاب الأعمال، وخمسة للمجتمع ككل.

وأوضحت الوزارة في تقرير أعده مجلس الشباب التابع لها، وأصدرته أمس، أن المزايا الخمس للعمل عن بعد بالنسبة للموظفين تتمثل في أمور أساسية، هي: توفير التكاليف، إدارة الوقت، تحسين أداء العمل، ارتفاع مستوى الرضا الوظيفي، تحقيق التوازن بين العمل والحياة.

وبين التقرير أن المزايا الستة للعمل عن بعد بالنسبة لأصحاب الأعمال، تشمل: زيادة الإنتاجية، استقطاب المواهب المتميزة، خفض التكاليف، رفع مستوى رضا الموظفين، الحد من الغياب، ضمان استمرارية العمليات.

وبالنسبة للمجتمع ككل، أشار تقرير «المالية» إلى أن المزايا والفوائد أساسية للعمل عن بعد، هي: توفير فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل بشكل جزئي أو كلي مع زيادة فرص وخيارات العمل لأصحاب الهمم، تحسين مستقبل النمو الاقتصادي في المناطق النائية، الحد من انبعاثات الكربون عن طريق تقليل الحركة، خفض استهلاك المياه والكهرباء، وأخيرا توطيد العلاقات الأسرية من خلال تعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية.

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