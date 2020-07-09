أبوظبي تسعى لاستقطاب مستثمرين من كوريا الجنوبية وسنغافورة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم





نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من خلال مكاتبها التمثيلية الدولية ندوة إلكترونية عن بُعد مع رجال الأعمال والمستثمرين ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص في كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية، وذلك بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، بحسب بيان صادر اليوم.



وقال مدير عام الغرفة، محمد هلال المهيري، في كلمته الافتتاحية للندوة، إن تنظيم الندوة يأتي في إطار المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها «غرفة أبوظبي» والرامية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة في مختلف القطاعات الاقتصادية، لاسيما وأن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات الآثار الاقتصادية التي خلفها انتشار فيروس «كوفيد 19»، إلا أن غرفة أبوظبي ومواكبة لجهود دولة الإمارات وحكومة أبوظبي تسعى دائماً إلى مواصلة عملها الريادي في دعم بيئة الأعمال وخدمة منظومتها من القطاع الخاص لمواصلة أعماله واستمرارها بكفاءة عالية.

وأشار المهيري إلى الدور البارز والمهم الذي تقوم به مكاتب الغرفة التمثيلية الدولية، والتي أنشئت في أسواق استراتيجية في آسيا والمحيط الهادئ، ضمن رؤيتها الساعية إلى الترويج لإمارة أبوظبي كوجهة اقتصادية واستثمارية عالمية رائدة.



وأضاف أن مكاتب الغرفة في سنغافورة وكوريا الجنوبية تعملان كمنصتين أساسيتين لاستقطاب الاستثمارات، كما يشكلان جسراً مهماً للشراكات الاستراتيجية والفرص التجارية بين أبوظبي وآسيا، لافتا إلى أن المكاتب التمثيلية الدولية أسهمت في تنظيم 70 فعالية حققت معها النتائج الإيجابية، كما استقطبت حتى الآن عدداً من شركات سنغافورة وكوريا الجنوبية بلغ 316 شركة ومؤسسة، مسجلة في عضوية «غرفة أبوظبي»، مع وجود 26 دولة سعت لاستكشاف الفرص الاستثمارية الأجنبية في أبوظبي.

من جانبه، قدم مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي، عرضاً تقديمياً لأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في إمارة أبوظبي. وقال إن «أبوظبي تمتلك منظومة دعم متكاملة للمستثمرين الراغبين بتطوير أعمالهم والانتقال بها إلى مراحل النمو التالية».



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