نصائح للمسافرين عبر مطار دبي الدولي

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

قالت مؤسسة مطارات دبي إنه مع النمو التدريجي بأعداد المسافرين والرحلات عبر مطار دبي الدولي، على الركاب التواصل بشكل دائم مع شركات الطيران للتأكد من محطتهم في حالتي المغادرة او الوصول، حيث قد تقوم بعض شركات الطيران بتغيير محطات الوصول في بعض الأحيان.

ودعت مطارات دبي المسافرين إلى استخدام وسائل الحماية الشخصية المناسبة (الأقنعة والقفازات) والوصول إلى المطار بما لا يقل عن ساعتين ولكن ليس أكثر من أربع ساعات قبل رحلتهم لإتاحة الوقت لأي إجراءات فحص إضافية. ومن أجل الحفاظ على متطلبات السلامة العامة والتباعد الجسدي، لن يُسمح للمسافرين الذين ليس لديهم تذاكر سفر مؤكدة والركاب الذين ليس لديهم وسائل الحماية المناسبة والركاب الذين يصلون إلى المطار قبل أكثر من 4 ساعات من موعد رحلتهم، بدخول مباني المطار.

وتستمر الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين. وتشمل هذه التدابير زجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري عن بعد والفحص اليدوي لدرجة الحرارة، وعلامات التباعد الجسدي، وزيادة مستويات التعقيم وفقًا للمعايير الدولية التي وضعتها السلطات المختصة.

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