«فلاي دبي» تتوقع رحلات منتظمة إلى 66 وجهة خلال الصيف

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث، استئناف الناقلة لرحلاتها المنتظمة إنجازاً مهماً. وقال: «نحتفل باستئناف رحلاتنا، وعندما نعود بتفكيرنا إلى الأشهر الماضية، فإنه يجب أن ندرك أن هذا يمثل إنجازاً مهماً، وخطوة إيجابية بالنسبة لدولة الإمارات وصناعة الطيران». وعبر الغيث عن تفاؤله بمستقبل السفر، قائلاً: «نتوقع أن نرى رحلاتنا المنتظمة تصل إلى 66 وجهة خلال فصل الصيف»، ولفت إلى أن قيود السفر لاتزال قائمة حول شبكة «فلاي دبي» التي ستعززها تدريجياً.

وتابع: «مع ذلك يجب أن نعترف بأن الطريقة التي نسافر بها قد تغيرت، وأن مسافرينا يحتاجون إلى الاستعداد والجاهزية للسفر بهذه الطريقة الجديدة.. يسعدنا أن نرحب بأول زوارنا الدوليين الذين سيلاقون ترحيباً حاراً في المدينة المعروفة بضيافتها».

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