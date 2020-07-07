حمدان بن محمد: جاهزون لاستقبال العالم ونسير بخطى ثابتة وواثقة نحو مواصلة مسيرة الإنجازات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي باتت جاهزة لاستقبال العالم من جديد عبر مطارها الدولي الذي كان ومازال يُشكل حلقة الوصل بين شرق العالم وغربه، معرباً سموه عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل لعودة حركة السياحية، وتوفير أعلى مستويات الراحة والأمان للمسافرين من جميع أنحاء العالم.

وقال سموه: "أطلعت على الإجراءات ما شاهدناه اليوم يؤكد جاهزية مطار دبي الدولي لاستقبال العالم من جديد، والاستعداد التام لعودة حركة السياحة وفق أفضل معايير السلامة الدولية حفاظاً على سلامة المسافرين والقادمين إلى دبي... اليوم نبعث رسالة أمل وتفاؤل للعالم بأننا قادرون على استئناف الإنجازات وكتابة قصص النجاح التي طالما سطرتها دبي بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأضاف سمو ولي عهد دبي: " أشكر فرق العمل التي ساهمت خلال الفترة الماضية في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة جديدة للبناء على والاستفادة من جاهزيتنا، وأدعو الجميع إلى المضي بخطى ثابتة وواثقة نحو مواصلة مسيرة الإنجازات... كما أشكر جهود فرق العمل التابعة لمطار دبي الدولي وأعود أكرر أن لكم جميعاً مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القادم أفضل إن شاء الله".

جاء ذلك خلال تفقد سموه ظهر اليوم، مطار دبي الدولي حيث اطمأن سموه على سير العمل ومتابعة التحضيرات وكافة التدابير الوقائية اللازمة قبل البدء باستقبال السياح الأجانب اليوم، كما اطلع سموه على مباني الركاب وصالات الانتظار إلى جانب الإجراءات والتدابير المتبعة لمعاملات مستخدمي المطار ونظم وآليات العمل التي تطبق داخل المطار لا سيما في حركة سفر ووصول الركاب.

والتقى سمو ولي عهد دبي بالمسؤولين وفرق العمل في المطار مثمناً تفانيهم في عملهم وجهودهم لضمان جاهزية المطار التامة وكفاءة العمل من أجل استقبال السياح وفق أعلى درجات الحماية وتسريع وتيرة عودة الحياة إلى قطاع الطيران والقطاع السياحي الذي يلعب دوراً حيوياً في تنشيط العجلة الاقتصادية وترسيخ مكانة دبي كأفضل مدن العالم وأكثرها جذباً للزوار وبما يضمن تربعه على قائمة أفضل مطارات العالم من حيث السلامة والأمان.

وانضمت دبي رسمياً إلى قائمة الوجهات المختلفة حول العالم التي نالت "ختم السفر الآمن"، الذي يمنحه المجلس العالمي للسفر والسياحة لأول مرة هذا العام في الثالث من يوليو الجاري، والذي يعني ضمان سلامة المسافرين وتوافر التدابير الوقائية اللازمة لهم ضد فيروس كورونا المستجد، ويتيح للمسافرين التأكد من التزامات الحكومات والكيانات المختلفة داخل الوجهات التي يزورونها.

واتخذ مطار دبي مجموعة من التدابير المدروسة والإجراءات الوقائية الخاصة بالمسافرين حفاظاً على سلامتهم وصحتهم ومنعاً لانتشار الفيروس، ولتوفير أعلى مستويات الأمان تزامناً مع استقبال السياح اليوم في الإمارة.

رافق سموه خلال الجولة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مؤسسة مطارات دبي، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله البسطي، والقائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري، ومدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري، ومدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي هلال سعيد المري.

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