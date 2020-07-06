ربط خدمات «غرفة دبي» و«دافزا» إلكترونياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، عن شراكة مع سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي «دافزا»، من أجل تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وذلك من خلال التعاون في مجال الربط الإلكتروني للخدمات بين الجهتين، وتوفير ميزة للمتعاملين تتيح لهم الحصول على شهادة عضوية «غرفة دبي»، أو تجديد عضويتهم من خلال المنصّة الرقمية لـ«دافزا».

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها «غرفة دبي»، بهدف الارتقاء بتجربة الخدمات المقدمة للشركات، وتعزيز جاذبية قطاع الأعمال في الإمارة للاستثمار، خصوصاً في ظل الفترة الحالية التي تشهد إقبالاً كبيراً على الخدمات الرقمية.

وأشارت «الغرفة» في بيان إلى أن الإعلان عن هذا التعاون، جاء في أعقاب اجتماع عقد، أخيراً، بين مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، ومدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، الدكتور محمد الزرعوني، بحضور عدد من مديري الإدارات لدى الجانبين.

وقال بوعميم: «نواصل العمل والتنسيق مع شركائنا الاستراتيجيين، لإطلاق مبادرات وحلول مبتكرة تخدم دعم وتطوير قطاع الأعمال المحلي، وتسهيل الحصول على الخدمات، حيث ننظر إلى هذا التعاون مع (دافزا) على أنه خطوة مهمة تضاف إلى جهودنا في دعم عملية التحوّل الرقمي للخدمات في الإمارة، واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

من جهته، قال الزرعوني إن «هذا التعاون مع (غرفة دبي) يأتي بمثابة إضافة نوعية تعزّز من منظومة الخدمات الرقمية الحديثة التي تقدمها المنطقة الحرة بمطار دبي للشركات العالمية، التي تحتضنها أو تلك التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في بيئة استثمارية حيوية، تضمن نمو أعمالها وتطوّرها وازدهارها».

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