أحمد بن سعيد: القانون خطوة أساسية لتنفيذ «قبة سماء دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، أن إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للقانون رقم (4) لعام 2020، بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في إمارة دبي، يُعدّ ركيزة أساسية لجعل دبي من بين المدن السبّاقة عالمياً في استشراف وصنع المستقبل، ضمن قطاع الطيران المدني الذي يشكل أحد المقومات الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، بفضل تطوّره المستمر، ليمضي قدماً نحو تحقيق رؤية سموّه الطموحة لتصبح دبي مطاراً للعالم.

وقال سموّه: «لاشك أن هذا القانون يُعدّ خطوة أساسية لتمكين هيئة دبي للطيران المدني، وتسهيل مهمتها في تنفيذ مبادرة (قبة سماء دبي)، لبناء نظام البيئة البنيوية للطائرات بدون طيار، إذ يحتوي هذا القانون على القرارات والتشريعات اللازمة لتحديد مسؤوليات التنظيم، والإشراف والرقابة على استخدام الطائرات بدون طيار، ويتضمن كذلك تصميم وتطوير إطار متكامل لخدمات الترخيص، وإصدار الشهادات والتصاريح وشهادات عدم الممانعة، والتفتيش المرتبطة بنظم الطائرات بدون طيار، وتوفير نظام قانوني للتحقيق في الحوادث ووقائع الطيران المرتبط بتشغيل هذه النظم».

يشار إلى أن نُظم الطائرات بدون طيار حظيت باهتمام متزايد، كأحد التطوّرات المستقبلية المهمة في قطاع الطيران المدني، وقطاع النقل عموماً، وبالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، تقدمت هيئة دبي للطيران المدني بمشروع تفصيلي لسياسة نظم الطائرات بدون طيار، التي أطلق عليها مبادرة «قبة سماء دبي».

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