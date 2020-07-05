اقتصادية دبي: 83% نمواً في رخص «تاجر» خلال 6 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أمس، ارتفاع رخص «تاجر»، المعنية بترخيص المشاريع المدارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، والصادرة خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 83%، حيث تم إصدار 1947 رخصة خلال أول ستة أشهر من 2020 مقارنة بـ1064 رخصة تاجر صادرة خلال النصف الأول من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى ارتفاع رخص تاجر الصادرة خلال شهر يونيو 2020، بنسبة 163%، حيث تم إصدار 577 رخصة تاجر، مقارنة بـ219 رخصة صادرة خلال يونيو 2019.

ويبلغ العدد الإجمالي للأنشطة في رخصة تاجر 382 نشاطاً، ويسمح للرخصة الواحدة بالحصول على 10 أنشطة على أن تكون متناسقة ضمن مجموعة أنشطة. وركزت معظم أنشطة رخص تاجر، الصادرة منذ الإطلاق حتى نهاية شهر يونيو 2020 على نشاط خدمات التوجيه لتطوير أسلوب الحياة، خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجمع للتعامل الإلكتروني، خدمات تطوير وإدارة مواقع التواصل الاجتماعي، تجارة العطور ومستحضرات التجميل، الإدارة التسويقية، خدمات إدارة المشاريع، تصميم مواقع الشبكة المعلوماتية (الإنترنت)، خياطة الملابس النسائية وتطريزها، تجارة الملابس الجاهزة. وأوضح التقرير أن معظم أنشطة رخصة تاجر الصادرة منذ الإطلاق حتى نهاية شهر يونيو الماضي، ركزت على مجموعة «تقنية المعلومات» التي تضم 17 نشاطاً، ثم «الأزياء والموضة» التي تضم 33 نشاطاً، تليها مجموعة «خدمات شخصية تجارية أخرى» وتضم 13 نشاطاً، ومجموعة «الخياطة النسائية والتصميم» وتضم ثلاثة أنشطة، ومجموعة «تحضير الوجبات الخفيفة» التي تشمل سبعة أنشطة، ومجموعة «الوساطة التجارية» وتضم نشاطين، ومجموعة «الحفلات» وتضم ثمانية أنشطة، ومجموعة «المشاغل اليدوية» وتضم 13 نشاطا، ومجموعة «الإلكترونيات» وتضم 17 نشاطا، ومجموعة «تنظيم المعارض» وتضم خمسة أنشطة. ويصل إجمالي المجموعات التابعة لرخصة تاجر إلى 82 مجموعة متنوعة.

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