الأمم المتحدة: 50 مليون طن نفايات إلكترونية في 2019

المصدر: نيويورك ■وام

حذرت الأمم المتحدة من أن النفايات الإلكترونية التي تجاوزت كميتها 50 مليون طن في عام 2019 تحوي مواد سامة وخطرة على صحة الإنسان.

وجاء في التقرير السنوي للأمم المتحدة بهذا الخصوص أن 17% فقط من 53 مليون طن من النفايات الإلكترونية من هواتف وأجهزة كمبيوتر وأدوات منزلية وغيرها، أعيد تدويرها، فيما تم رمي ما تبقى، وقيمته نحو 50 مليار يورو (نحو 206 مليارات درهم).

وبحسب التقرير الأممي، فقد أنتجت آسيا أكبر كمية من النفايات الإلكترونية مع 24.9 مليون طن، تليها القارة الأميركية بـ13.1 مليون طن، ثم أوروبا التي أنتجت 12 مليون طن، فيما أنتجت إفريقيا 2.9 مليون طن، وأوقيانيا (أستراليا والجزر القريبة) 0.7 مليون طن.

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