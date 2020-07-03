«طيران الإمارات» أنجزت 650 ألف طلب استرداد خلال 8 أسابيع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أنجزت «طيران الإمارات»، خلال الشهرين الماضيين، نحو 650 ألف طلب استرداد، وأعادت أكثر من 1.9 مليار درهم، وذلك وفاء بتعهدها لعملائها بتسريع استرداد أموالهم بعد أن تسببت جائحة «كوفيد-19» في تعطيل خطط سفر الملايين حول العالم.

وكانت «طيران الإمارات» قد تعهدت، في أبريل، بإعادة الأموال وتسريع الإجراءات وإنجاز طلبات الاسترداد، التي بلغت في ذلك الوقت نحو نصف مليون طلب، وحققت الناقلة هذا الهدف بحلول أوائل يونيو، بعد أن عززت قدرتها على معالجة الطلبات من 35 ألفاً إلى نحو 200 ألف طلب في الشهر.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم، في بيان أمس: «هذا الوباء غير مسبوق ولم يكن متوقعاً، وخلّف آثاراً ضارة على المسافرين والناقلات الجوية وصناعة السفر عموماً، لقد استطعنا في (طيران الإمارات) كسب ثقة عملائنا على مر السنين، وعلى الرغم من الأوقات العصيبة على الجميع، إلا أننا ملتزمون نحو عملائنا، لذلك تعهدنا برد الأموال التي دفعوها لشراء منتجات السفر، وسخّرنا مواردنا لتسريع إنجاز الطلبات».

وأضاف: «استطعنا تخفيض معدل إنجاز معاملة طلب الاسترداد من 90 إلى 60 يوماً، ومع تراجع أعداد طلبات الاسترداد الجديدة نأمل تحسين هذا المعدل، ولايزال لدينا أكثر من نصف مليون طلب استرداد، ونتوقع إنجازها خلال الشهرين المقبلين، ونود أن نشكر عملاءنا على صبرهم وثقتهم بنا، كما نشكر أولئك الذين اختاروا الاحتفاظ بتذاكرهم أو إعادة الحجز للسفر في وقت لاحق، ونتطلع إلى الترحيب بهم على رحلاتنا قريباً».

وتوفر «طيران الإمارات» حالياً رحلات للمسافرين إلى أكثر من 50 مدينة، مع إمكانية مواصلة السفر بسهولة وأمان، عبر دبي، بين الأميركتين وأوروبا، والشرق الأوسط وإفريقيا، ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية.

- خفض معدّل إنجاز معاملة طلب الاسترداد من 90 إلى 60 يوماً.

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