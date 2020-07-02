«دبي الآن»: 700 ألف معاملة في 3 أشهر بـ358 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أظهرت إحصاءات دبي الذكية، حول تطبيق «دبي الآن»، إجراء 700 ألف معاملة خلال الفترة من مارس وحتى مايو من العام الجاري، وذلك بقيمة إجمالية لحجم المعاملات بلغت 358 مليون درهم.



ويمكّن التطبيق الشامل لخدمات المدينة المتعاملين من الدخول لأكثر من 120 خدمة في عشر قطاعات بالمدينة هي: الأمن والعدل، والمواصلات العامة، تأشيرات الإقامة، قيادة المركبات، الصحة، الأعمال والتوظيف، التعليم، الإسكان، والإسلام والتبرعات والخدمات العامة.

ويمكن تحميل تطبيق «دبي الآن» بكل سهولة عبر كل من: App Store و Google Play.



ويتسق تطوير منظومة الخدمات الحكومية المقدمة عبر تطبيق «دبي الآن»، مع استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية، التي تسعى إلى رقمنة جميع المعاملات الحكومية الداخلية والخارجية مع المتعاملين، لتصبح بلا أوراق بحلول ديسمبر 2021، مع توفير أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدمها الجهات الحكومية في دبي سنويا.



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