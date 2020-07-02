«غرفة دبي»: 44 شركة ناشئة حول العالم تشارك في «شبكة شراكات الأعمال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نجحت «دبي للمشاريع الناشئة»، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي المبتكرة لدعم ريادة الأعمال، بجمع عدد من الشركات الناشئة في مشروعات مشتركة مع عدد من الشركات الرائدة في الدولة، وذلك في ختام الدورة الحالية من برنامجها «شبكة شراكات الأعمال 2020»، الذي يهدف إلى الاستعانة بحلول تقدمها الشركات الناشئة لمعالجة تحديات تواجهها الشركات الرائدة العضو في البرنامج، مشيرة إلى أن 44 شركة ناشئة من جميع أنحاء العالم تقدمت للمشاركة في البرنامج.

وتم الإعلان عن التعاون الجديد، خلال تنظيم «دبي للمشاريع الناشئة»، لفعالية إلكترونية جرت على مدى ثلاثة أيام، حيث عرض المتأهلون للبرنامج، حلولهم المبتكرة أمام إحدى الشركات المشاركة والعضو في البرنامج.

وأفادت «غرفة دبي» في بيان، أمس، بأنه شارك في الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2020» ثلاث شركات رئيسة رائدة في إمارة دبي وهي: «بنك الإمارات دبي الوطني»، وشركة «سوميتومو كوربوريشن الشرق الأوسط» وشركة «أكسنتشر».

وقالت مديرة ريادة الأعمال في الغرفة، ناتاليا سايشيفا، إن الدورة الحالية من برنامج «شبكة شراكات الأعمال 2020» نجحت في جذب الشركات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة المشاركات من خارج دولة الإمارات 55% من إجمالي المشاركات، موضحة أن «شبكة شراكات الأعمال» هي منصة مثالية لأصحاب المشروعات الناشئة من مختلف أنحاء العالم، لتوسيع نطاق أعمالها ودخول سوق دبي.

وأضافت أن «التحديات الحالية التي تفرضها جائحة (كورونا) دفعت العديد من الشركات في دولة الإمارات إلى الابتكار، واعتماد تقنيات جديدة، والاستعانة بمصادر خارجية للمشروعات الرئيسة، وهو اتجاه يوجد فرص عمل جديدة لمجتمع المشروعات الناشئة في المنطقة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news