السماح بفتح غرف القياس في محلات الملابس في أبوظبي بشروط

المصدر: عبير عبد الحليم ــ ابوظبي

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي تعميما بشان سياسة الاسترداد والاستبدال خلال فترة تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد كوفيد -19

وسمحت اقتصادية أبو ظبي في تعميم وجهته الى ملاك ومدراء المنشات العاملة في مجال بيع التجزئة في أبو ظبي بفتح غرف القياس في محلات الملابس مع الالتزام بتطبيق 3 شروط محددة

وأوضحت اقتصادية أبو ظبي ان محلات الملابس ملزمة بتعقيم غرف تبديل الملابس والمقابض والمقاعد والكاونترات عدة مرات خلال اليوم وكلما دعت الحاجة.

وشددت اقتصادية أبو ظبي على ان الحد الاقصى للقطع الممكن تجربتها للزبون الواحد في اليوم هي 3 قطع كحد اقصى وللمنشات الحق في فرض عدد اقل.

ولفتت الى ان المحلات التجترية ملزمة بتعقيم للقطع المجربة وغير المشتراه بالبخار الساخن وتبقى خارج العرض لمدة 48 ساعة وناشدت اقتصادية أبو ظبي الالتزام بتطبيق ما جاء في التعميم

يشار الى أن مخالفات عدم الالتزام بالتعاميم في أبو ظبي تبدأ من الغرامة المالية المتدرجة وتنتهي باغلاق المنشات المخالفة.

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