إغلاق شبكة الجيل الثاني لـ «المحمول» في الدولة نهاية 2022

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أمس، عن موعد إغلاق شبكة الجيل الثاني للهاتف المتحرك (GSM) في الدولة، وذلك بنهاية عام 2022، بحيث يجري توجيه الموارد المخصصة للجيل الخامس من أجل دعم الأجيال الجديدة من شبكات الهاتف المتحرك.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أن مزودي الخدمة في الدولة سيوفرون سبل الدعم كافة للفئات التي قد تتأثر من إغلاق هذه الشبكة.

وقال المدير العام للهيئة، حمد عبيد المنصوري، إن «تكنولوجيا الهاتف المحمول هي أحد المحركات الرئيسة للابتكار في عالم الأعمال، بحيث يتوجب على شركات الاتصالات تطوير شبكاتها باستمرار لمواكبة التطورات السريعة والمستمرة في قطاع الاتصالات، ونحن اليوم على أعتاب عصر جديد يمتاز بالتحوّل الرقمي الشامل وإنترنت الأشياء والمدينة الذكية، حيث تدعو الحاجة إلى شبكة أسرع وأقوى وأكثر قدرة على تحمّل أعباء الاتصال بين أعداد هائلة من الأجهزة».

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