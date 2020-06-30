حساب معدل عبء الدّين

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

تعبّر نسبة عبء المديونية عن نسبة تحمل المتعامل لسداد الأقساط الشهرية، بناء على راتبه أو دخله الشهري، فإذا كان دخله الشهري، على سبيل المثال، 10 آلاف درهم، وقيمة مجموعة أقساطه الشهرية 2000 درهم، فحينها تكون نسبة عبء المديونية 20%. وتساعد معرفة هذه النسبة في تجنب التعثر البنكي، وتحدد مدى تأهل المتعامل للحصول على تسهيلات مالية إضافية، حيث إن تنظيم عملية الاقتراض وإبقاء العبء المالي تحت السيطرة، يزيدان من حماية المتعاملين من التعثر المصرفي.

ويعد هذا المعدل أحد المعايير الأساسية التي يتبعها المقرضون لمساعدتهم على تحديد مدى مخاطر الملف الائتماني للمتعامل، في حال تقدمه بطلب للحصول على قرض جديد، وعادة ما يكون لمؤسسات المعلومات الائتمانية الرسيمة المعتمدة من الجهات الرسمية إصدار هذه النسبة.

ويمكن احتساب هذه النسبة عبر تحديد جميع الالتزامات المالية من قروض شخصية وقروض سيارات وقروض عقارية، فضلاً عن عدد البطاقات الائتمانية، ومقارنة إجمالي الدفعات مع الدخل الشهري.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news