«فلاي دبي» تحمي مسافريها من «كورونا» بخطوات بسيطة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، عن شراكة مع مسافريها مع بدء استعداد الناقلة للعودة إلى الأجواء بمجرد رفع قيود الطيران في الدولة، مشيرة إلى أنها أعادت تصميم رحلة مسافريها بالكامل بناء على المعايير العالية الحالية لعملياتها لتقليل مخاطر انتقال وباء «كورونا».

وأفادت الناقلة في بيان، بأن الشراكة عبارة عن مجموعة من الخطوات البسيطة التي تبدأ قبل أن يقوم المسافر بالحجز حتى يصل إلى وجهته، موضحة أن أبرز تلك الخطوات يشمل ما يلي: التأكد من الاطلاع على لوائح السفر وتحديثاتها، مراعاة تأجيل الرحلة في حال الشعور بتوعك، إتاحة تغيير التذكرة، توقع قضاء بعض الوقت الإضافي في المطار، منح المسافرين الآخرين المساحة والوقت الكافي لوضع أمتعتهم اليدوية والجلوس بمقاعدهم المخصصة، تقليل تحركات المسافرين في المقصورة، أخذ ما يكفي من الأقنعة ومعقم اليدين والمناديل المضادة للبكتيريا، يجب دائماً ارتداء القناع.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«فلاي دبي»، غيث الغيث: «في هذه الأوقات غير المسبوقة، نحن مدركون تماماً للدور الذي نلعبه كجزء من المجتمع العالمي استجابة لتداعيات (كوفيد-19)، ولقد قمنا بمعاينة التوجيهات وأفضل الممارسات المنشورة من قبل عدد من المنظمات الدولية بما فيها تلك الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة».

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