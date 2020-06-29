1.7 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

المصدر: أبوظبي - وام

مالت حركة التعاملات في أسواق المال الإماراتية إلى الإيجابية في اليوم الأول من تعاملاتها الأسبوعية، أمس، وذلك رغم التباين الذي سيطر على إغلاقات المؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 1.7 مليار درهم في ختام الجلسة.

وجاء الدعم الأكبر للأسواق من بعض أسهم البنوك، إضافة إلى شريحة من أسهم الشركات المدرجة ضمن قطاع الخدمات، في حين سيطر الهدوء على تعاملات بعض الأسهم الثقيلة مع بداية الأسبوع التي عادة ما تكون مخصصة لمرحلة جس النبض لمعرفة توجهات الأسهم قبل اتخاذ القرار بشأنها سواء لجهة البيع أو الشراء.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.44% عند مستوى 4304 نقاط، في ما اكتفى المؤشر العام لسوق دبي المالي بالإغلاق بالقرب تقريباً من مستواه في جلسة يوم الخميس الماضي وهو 2085 نقطة.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في السوقين نحو 210 ملايين درهم، فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 217 مليون سهم نفذت من خلال 2866 صفقة.

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