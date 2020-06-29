«تعاونية الاتحاد» تفتتح فرعاً يوفر السلع بأسعار تقل 20%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «تعاونية الاتحاد» عن افتتاحها فرعاً جديداً في منطقة «الطي» يخدم إمارات: دبي والشارقة وعجمان، ويوفر السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار تقل بنسبة تراوح بين 15 و20%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن «التعاونية» أعادت صياغة أهدافها الاستراتيجية لتتواءم مع المتغيرات السريعة في ظل جائحة «كورونا» الحالية، لضمان سلاسة إمداد السلع والمنتجات وتجاوز التحديات، استجابةً لمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أن «عملية توفير الغذاء مستدامة لم ولن تتأثر، وهي أولوية قصوى للدولة»، وللإسهام في دعم سياسة مجلس الإمارات للأمن الغذائي والجهات الحكومية المعنية.

وأضاف الفلاسي أن الفرع الجديد يمثل نوعاً من أنواع الخدمة المجتمعية، لكون هامش الربح يغطي النفقات التشغيلية فقط، ما يضمن أفضل الأسعار، مع المحافظة على الجودة العالية للمنتجات.

وأوضح أن الفرع يضم نحو 4000 منتج غذائي وغير غذائي، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 200 متسوق، وبمساحة إجمالية تبلغ 162.5 ألف متر مربع، في منطقة استراتيجية بعيدة عن الازدحام، لافتاً إلى أن الفرع مصمم بناءً على مفهوم الخدمة الذاتية، كما أن قيمة المشتريات لا تحتسب كعائد على المبيعات، ولا تدخل كنقاط في برنامج الولاء «تميز»، لتوفير أكبر في النفقات التشغيلية.

وأشار الفلاسي إلى أن «تعاونية الاتحاد» حريصة منذ نشأتها على تأسيس شراكات وروابط قوية مع دول العالم، من خلال جهود فريق عملها وعلاقاتها المتينة مع الدول المصدرة والموردين المحليين والخارجيين، موضحاً أن القوة الشرائية والسمعة المؤسسية لـ«التعاونية» في السوقين المحلية والإقليمية أسهمت في استمرارها في توفير السلع.

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