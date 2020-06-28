محمد بن راشد ينعى الحاج سعيد أحمد آل لوتاه

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الحاج سعيد أحمد ناصر آل لوتاه، عميد عائلة آل لوتاه، والذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حط رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.. أنشأ أول بنك إسلامي في العالم، وكان تاجراً عصامياً له بصماته في اقتصاد دبي..له يد طولى في الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام .. عرفت فيه عقلاً راجحاً وحكمة وسكينة.. رحمك الله.. وتقبل عملك .. وألهم أهلك الصبر والسلوان ..".

حط رحاله عند ربه اليوم الحاج سعيد أحمد آل لوتاه.. أنشأ أول بنك إسلامي في العالم، وكان تاجراً عصامياً له بصماته في اقتصاد دبي..له يد طولى في الخير.. وهو أب للكثير من الأيتام .. عرفت فيه عقلاً راجحاً وحكمة وسكينة.. رحمك الله.. وتقبل عملك .. وألهم أهلك الصبر والسلوان .. pic.twitter.com/SOKzXl9meq — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 28, 2020

ويشار إلى أن الحاج سعيد أحمد ناصر آل لوتاه، كان أحد رجال الدولة من الرعيل الأول، ورجل أعمال، و مؤسس اول بنك اسلامي، حيث أسس "بنك دبي الإسلامي" عام 1975.

وهو أيضا مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة سعيد أحمد لوتاه وأولاده"، ومؤسس كل من الشركة العربية الإسلامية للتأمين "إياك" عام 1979، ورئيس المجلس الأعلى لـ"جامعة آل لوتاه العالمية بالاتصالات الحديثة".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news