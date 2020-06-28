"مينالاك": ترفيه الإمارات القطاع الأسرع تعافيًا من تداعيات كورونا

المصدر: دبى ــ الإمارات اليوم

أعلن مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك)، الرابطة التجارية لشركات الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعزيز فريقه الإدارى بتعيين روزا طها فى منصب الأمين العام للمجلس، حيث ستكون مسئولة عن إدارة الأحداث والمرافق الترفيهية فى المنطقة وذلك بالتزامن مع إستعداد المجلس لإعادة فتح هذه المرافق مجددًا فى المنطقة.

كما أكد المجلس تطبيقه لكافة الإجراءات الإحترازية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة التى أقرتها الحكومة الإماراتية، حيث قامت لجنة الصحة والسلامة التابعة للمجلس بصياغة مجموعة المعايير والإجراءات الموصى بها وتوزيعها على جميع المرافق الترفيهية ليتم تنفيذها قبل إعادة التشغيل.

وتتمثل أهم هذه الإجراءات فى توفير أبواب الكترونية لضمان الدخول والدفع بدون لمس، وجود الأبواب الحرارية للكشف عن حالات ارتفاع درجات الحرارى قبل الدخول الى المرافق الترفيهية، الحد من سعة إستقبال الزوار، ضرورة الإبقاء على الأقنعة والقفازات خلال وقت الزيارة، التنظيف والتعقيم على مدار الساعة، إلى جانب المحافظة على التباعد الإجتماعى ووجود المعقمات واللافتات الإرشادية التى تذكر الزوار دائما بإتباع هذه التعليمات.

وبدورها قالت روزا طهامسب الأمين العام للمجلس:"لا شك في أن عالم ما بعد كورونا فيرس سيجلب معه تغييرات وإجراءات جديدة، ونتحمل جميعًا مسؤولية إعتمادها بينما نواصل العمل لتقديم تجارب مذهلة".

وأضافت:"نثق من أن الصناعة سوف تنتعش بسرعة وأن أولئك الذين هم على استعداد لتبني إجراءات" أفضل التجارب " حيث يتمكن مشغلى المرافق الترفيهية من استئناف الترحيب بعملائهم بثقة في القريب العاجل، وتعافى القطاع سريعًا بعد فترة من التوقيف بسبب تفشي الكورونا فيرس".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news