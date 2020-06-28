14 مليون زائر لمنصّة «أمازون» في دولة الإمارت خلال أبريل

المصدر: عجمان - وام

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان، أخيراً، ورشة بعنوان «روّج لمنتجاتك عبر أمازون»، بالتعاون مع «شركة أمازون للتجارة الإلكترونية»، شارك فيها روّاد أعمال وأصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة، وقدمها عن بُعد، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة باعة أمازون» في الشرق الاوسط، كريستل سمير أبوعاصي.

وأوصت الورشة بضرورة البدء باختيار دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في بداية الانتساب لمنصّة «أمازون»، نظراً إلى الإلمام بثقافة المستهلك والمنتجات الرائجة، كاشفة أن منصّة «أمازون» في دولة الإمارت زارها 14 مليون زائر خلال أبريل الماضي.

وتناولت الورشة محاور عدة، منها آليات البدء بمشروع تجاري للبيع في موقع «أمازون» خلال 30 يوماً، وخطوات إعداد نموذج عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للبيع إلكترونياً عن طريق «أمازون»، وكيفية تجنب الأخطاء بالترويج للمنتجات أثناء البيع، مشددة على ضرورة عمل دراسات الجدوى، واختيار المنتج المناسب لضمان الوصول إلى نسبة مبيعات مجزية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في «غرفة عجمان»، محمد علي الجناحي، أهمية الورشة ودورها في توعية المشاركين بآليات الانتساب لمنصّة «أمازون» كبائعين، معتبراً أن التسوّق الإلكتروني أصبح يشهد تطوّراً كبيراً، ويضمن فرصاً واعدة لنجاح المشروعات ونموها، وبات واقعاً لابد من التعامل معه والاستفادة منه.

من جانبها، قالت مديرة إدارة تنمية الأعمال الوطنية في «غرفة عجمان»، جميلة كاجور، إن «الغرفة» حريصة على وجود قنوات تواصل بين الخبراء والمتخصصين من جانب، وروّاد الأعمال من جانب آخر، عبر سلسلة من الدورات وورش العمل المتخصصة.

وأكدت أن «غرفة عجمان» تعتمد في تنفيذ برامجها، على الشراكة القائمة مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة.

«الورشة» أوصت باختيار الإمارات ودول مجلس التعاون في بداية الانتساب لمنصّة «أمازون».

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