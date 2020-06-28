«دبي للذهب والسلع» تقدّم بيانات التسعير لصندوق استثماري سعودي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس، عن شراكتها مع «شركة البلاد المالية»، لتقديم بيانات التسعير لصندوقها المتداول للمتاجرة بالذهب، والمتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الذي أطلقته الشركة أخيراً.

وأفاد بيان أمس، بأن هذا الصندوق المُدرج في السوق المالية السعودية «تداول»، يستخدم بيانات سعر عقد الذهب الفوري المتوافق مع الشريعة الإسلامية من بورصة دبي للذهب والسلع، كمؤشر استرشادي، لافتاً إلى أنه أول صندوق استثماري متداول في المنطقة مدعوم فعلياً بالذهب، ومتوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

ولفت البيان إلى أنه منذ إطلاق الصندوق مطلع الشهر الجاري، استثمرت «البلاد المالية» 780 كيلوغراماً من الذهب تبلغ قيمتها نحو 42.67 مليون دولار.

وسيستثمر الصندوق ما لا يقل عن 95% من صافي أصوله في الذهب الفعلي عبر شراء عقود الذهب الفورية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بورصة دبي للذهب والسلع، بحيث تخزّن سبائك الذهب في خزانة مؤمنة في إمارة دبي، وهو منتج مخصص للمستثمرين الأفراد بشكل أساسي.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، إن هذا التعاون بين دولة الإمارات والسعودية مرتكز مهم لتنمية سوقي الذهب والتمويل الإسلامي في المنطقة.

وأوضح أنه أصبح بإمكان المستثمرين، امتلاك الذهب وتداوله بسهولة وفق مبادئ وتعاليم الاستثمار الإسلامية، بعد ابتكار شركة البلاد المالية لهذه الأداة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تستخدم بيانات تسعير موثوقة وفي الوقت الحقيقي من مؤشر سعر عقد الذهب الفوري المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية من بورصة دبي للذهب والسلع.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، زيد بن محمد المفرح: «نجحنا من خلال هذه الشراكة مع بورصة دبي للذهب والسلع، بإدراج أول صندوق متداول للمتاجرة بالذهب في السوق المالية السعودية (تداول)».

780

كيلوغراماً من الذهب استثمرتها «البلاد المالية» بقيمة 42.67 مليون دولار.

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