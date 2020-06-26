إنجاز 28 ألف شقة سكنية في دبي خلال 2019

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد الشقق السكنية التي تم إنجازها خلال العام الماضي، وصل إلى 28 ألفاً و11 شقة جديدة، بنمو نسبته 36.07% مقارنة بالعام 2018.

ووفقاً للبيانات التي اطلعت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، شهدت الشقق السكنية المنجزة معدلات نمو متواصلة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن عام 2019 سجل أعلى معدل للشقق السكنية منذ العام 2010، لتصل حصة عدد الشقق السكنية إلى نحو 76% من إجمالي عدد المباني المنجزة في الإمارة.

وأوضحت البيانات أن العام 2018 سجل ثاني أعلى معدل للشقق الجديدة بعد أن وصل عددها إلى 20 ألفاً و585 شقة.

ووصل إجمالي عدد الشقق السكنية المنجزة في دبي خلال 10 سنوات في الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2019 إلى 158 ألفاً و841 شقة.

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