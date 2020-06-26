الحبتور: دبي أفضل مكان في العالم للاستثمار الآمن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، رجل الأعمال خلف الحبتور، أن دبي هي أفضل مكان في العالم للاستثمار الآمن، مشيراً إلى أن الإمارة هي جنة الاستثمار الآمن في العالم.

وقال الحبتور في تصريح، لـ«الإمارات اليوم»، عن ثقة المستثمر الأجنبي باقتصاد دبي وسرعة تعافيه بعد أزمة «كورونا»: «دبي تتمتع دائماً باقتصاد قوي ومتنوّع ومرن، يتيح فرصاً عديدة ومجزية للمستثمرين في الأحوال العادية، وحتى في ظل الأزمات التي يواجهها العالم».

وأكد أن «إمارتنا الحبيبة أثبتت مراراً وتكراراً جاذبيتها لكل الفئات، سواء كانوا مستثمرين يريدون تشغيل أموالهم في سوق آمنة ومربحة، أو أجانب راغبين في الاستقرار مع عائلاتهم الشابة في مجتمع فيه أفضل المؤسسات التعليمية، أو المتقاعدين الذين يبحثون عن وجهة غنية بالمرافق الترفيهية والخدمات الطبية الممتازة».

وقال الحبتور: «دبي أفضل الأماكن للاستثمار، خصوصاً في ظل الأزمات، ودبي هي جنة الاستثمار الآمن في العالم، وأنا لا أبالغ في ما أقول، فقد برهنت دبي على مرونة غير مسبوقة وقدرة على التعافي من كل الأزمات، وفي كل مرة يشكك المحللون والاختصاصيون بدبي، تبرهن على قوتها وصلابة اقتصادها».

وأضاف أنه «في الأوقات التي تتخبط فيها كبرى الاقتصادات العالمية، بسبب أزمة فيروس (كورونا) وتداعياته، كانت الإمارات، ودبي، سبّاقة في اتخاذ القرارات لدعم الاقتصاد، وهي اليوم أول اقتصادات العالم التي تعيد فتح أبوابها، وتستعيد الحياة الطبيعية. كل ذلك سببه قيادتها الحكيمة، وبنيتها التحتية القوية».

وقال إن «دبي جوهرة العالم.. دبي تعني الأمن والأمان، والبنية التحتية القوية، والقيادة الحكيمة صاحبة الرؤية، والشراكة بين القيادة والشركات العائلية التي هي أساس الاقتصاد، ودبي هي الاستقرار الاقتصادي في أحلك الظروف، بسبب التنوّع والعلم والطموح اللامحدود، والعزم على النجاح والخدمات المميزة الرائدة عالمياً».

وتابع الحبتور: «عندما أتكلم عن أفضل الأماكن للاستثمار الآمن، فأنا لا أتكلم من فراغ، بل أعطيكم مثالاً حيّاً هو (مجموعة الحبتور). لقد نمت شركاتنا من دبي، أرض الفرص، ومنها توسّعت نحو العالمية، ولكن موطئ قدمها وقاعدتها القوية الثابتة هي دوماً دبي الآمنة».

خلف الحبتور:

- «الإمارات ودبي أول اقتصادات العالم التي تعيد فتح أبوابها، وتستعيد الحياة الطبيعية».

- «(مجموعة الحبتور) نمت من دبي، أرض الفرص، وتوسّعت منها للعالمية».

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