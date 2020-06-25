مواعيد عمل المنشآت التجارية بعد برنامج التعقيم الوطني

المصدر: سامح عوض الله - دبي

تعود المنشآت التجارية ومراكز التسوق في إمارة دبي إلى أوقات عملها الاعتيادية بعد اكتمال وانتهاء برنامج التعقيم الوطني في مختلف أرجاء دولة الإمارات. وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات‬ والكوارث في الدولة عن السماح بحرية الخروج والعودة لكافة أفراد المجتمع طوال اليوم دون تقييد اعتباراً من اليوم الأربعاء 24 يونيو. وبموجب القرار ستتمكن المنشآت التجارية من ممارسة أنشطتها حسب الأوقات الاعتيادية المسموح بها قبل تفشي جائحة كورونا.

وأفادت اقتصادية دبي بأنه في إطار العودة للحياة الطبيعية في الإمارة يسمح للمراكز التجارية والمحال بممارسة أنشطتها مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المُطبقة حالياً في مختلف المرافق والمنشآت والمناطق العامة والخاصة في مختلف أنحاء دبي وفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية.

وسمح في وقت سابق للمراكز التجارية باستقبال كبار السن ممن تزيد أعمارهم على الـ60 عاماً وكذلك الأطفال دون سن الثانية عشرة، ومختلف الأماكن مع ضرورة الالتزام باستخدام الكمامات ومراعاة المسافة الآمنة التي تفصلهم عن بقية الأشخاص من غير ذويهم بمسافة لا تقل عن المترين وتجنّب الأماكن المزدحمة.

وقالت اقتصادية دبي إن قرار اللجنة العليا واضح، إذ يعني انتهاء برنامج التعقيم وعودة الحياة الطبيعية ولكن وفق إجراءات احترازية وأسلوب تعامل جديد للأفراد يتسم بالحيطة والحذر، حيث سيلتزم الأفراد بالتدابير الوقائية، لمكافحة وباء كورونا المستجد.

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