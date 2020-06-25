«فلاي دبي» تستأنف رحلاتها اعتباراً من 7 يوليو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «فلاي دبي»، أمس، أنها ستستأنف رحلاتها المنتظمة، اعتباراً من السابع من يوليو المقبل، مشيرة إلى أن الحجوزات ستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة (flydubai.com) إلى 24 وجهة مبدئياً، على أن تضيف الناقلة مزيداً من الوجهات والرحلات خلال فصل الصيف. وأوضحت الشركة في بيان أن الوجهات الـ24 التي ستخضع للموافقات الحكومية، هي: أديس أبابا، الإسكندرية، ألماتي، عمّان، باكو، بيروت، بلغراد، بوخارست، دوبروفنيك، أصفهان، جوبا، كابول، الخرطوم، كييف، كراكوف، لار، نور سلطان، براغ، سراييفو، شيراز، صوفيا، تبليسي، طهران، ويريفان.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، إن «الرحلات تتوافر للحجز حالياً، وذلك للسفر بدءاً من السابع من يوليو 2020». وأضاف عبيدالله: «نحن نخطط مبدئياً للعمل إلى 24 وجهة، وسنضيف باستمرار وجهات ورحلات جديدة إلى الشبكة»، متوقعاً ارتفاع عدد الوجهات إلى 66 محطة خلال فصل الصيف، لكن أكد أن ذلك سيعتمد على قدرة الدول على الانفتاح وقبول السفر الدولي. وذكر أن «الناقلة ستعلن عن تفاصيل الرحلات لعملائها قريباً، وستوضح ما يمكن للمسافرين توقعه والمعلومات التي يحتاجون إلى معرفتها في المرة المقبلة التي يسافرون فيها».

وتابع عبيدالله: «نرحب بالعودة إلى الخدمة بطريقة آمنة ومدروسة، حيث أعدنا تصميم رحلة مسافرينا المبنية على المعايير العالية لتقليل مخاطر انتقال وباء (كوفيد-19)، ويمكننا الآن خدمة مسافرينا وتسهيل لم شملهم مرة أخرى».

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